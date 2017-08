Este, rubano la collana ad un'anziana davanti al cimitero: arrestati al Compro oro

Mercoledì i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Este hanno arrestato per rapina in concorso, X.J., uomo albanese 23enne senza fissa dimora, incensurato e K.B., donna albanese 24enne, con precedenti.

IL FATTO. I due malviventi, alle ore 16 circa, nei pressi del cimitero di via Deserto a Este, dopo aver avvicinato un'anziana 85enne con futili pretesti, le hanno dal collo una catena in oro con un crocifisso ed una medaglia, colpendola con uno schiaffo al viso. I due si sono poi allontanati a bordo di due biciclette. Un giovane 35enne del posto, che si trovava lì vicino, si è fatto raccontare l'accaduto dalla donna.

LA SCOPERTA. Poco dopo il giovane ha incrociato i due sospetti nei pressi di un compro oro di Monselice, dandone immediata comunicazione al 112. In via Cadona a Monselice sono intervenute due pattuglie che prontamente hanno fermato i due sospetti. L'uomo e la donna avevano venduto, per la somma di 360 euro, l'oro precedentemente rubato all'anziana.

I PROVVEDIMENTI. Sentito il pubblico ministero di turno presso la Procura di Padova, il dottor Francesco Tonon, nei confronti dei due è scattato il fermo di indiziato di delitto per il reato di rapina in concorso. L'uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Padova, mentre la donnna in quella di Verona.