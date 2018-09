Furto di una collanina: un uomo vede la scena, insegue il ladro e viene ferito da un complice

Stavano passeggiando per il Parco Urbano Termale di Abano quando sono stati rapinati. Terrore giovedì mattina per una coppia di turisti francesi, entrambi di 68 anni a cui un uomo si è avvicinato, strappando dal collo della donna una catenina in oro.

La reazione e il ferimento

Il marito ha provato a reagire ma non c’è riuscito, alla scena ha assistito anche un passante di 44 anni, che non ha esitato a inseguire il malvivente. A quel punto è sputato anche un complice che ha spintonato il padovano che tentava di bloccare il ladro, facendolo cadere di faccia. L’uomo si è ferito ed è stato portato in ospedale per le medicazioni e gli ulteriori esami, fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. I carabinieri della locale compagnia guidati dal Maggiore Marco Turrini hanno già sentito diversi testimoni e visionato le telecamere di sorveglianza e stanno stringendo il cerchio sui due malviventi.