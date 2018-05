Rapina a mano armata in farmacia, è caccia al ladro in tutta la città

Prima la rapina, in pieno giorno e a volto coperto, poi la fuga in bici per Tencarola. I carabinieri sono al lavoro per rintracciare il malvivente.

Il colpo

É successo tutto in pochi minuti, alle 12.10 di martedì 29 maggio. I titolari non hanno avuto nemmeno il tempo di rendersi conto che nel negozio era entrato un rapinatore, quando l'uomo, mascherato con una parrucca e dei vistosi occhiali da sole a coprirgli il viso, si è avvicinato al bancone. In mano aveva un grosso coltello, con cui ha minacciato il personale per farsi consegnare i contanti.

La fuga

Il ladro ha subito puntato alla cassa, da cui è riuscito a portare una quantità di denaro ancora da quantificare. Poi, in pochi secondi, è uscito dalla farmacia ed è salito su una bicicletta nera che i presenti hanno fatto appena in tempo a notare, fuggendo attraverso le strade vicine fino a far perdere le sue tracce.

Le ricerche

A quel punto dalla farmacia San Domenico è partita la segnalazione ai carabinieri di Selvazzano, che sono arrivati sul posto con il comandante per i rilievi e si sono subito messi all'opera setacciando la zona alla ricerca del rapinatore. L'avviso di ricerca con i dati riferiti dalle vittime è stato trasmesso a tutte le pattuglie dell'area.