Rapina a mano armata alle poste: cliente minacciata dal bandito, colta da malore

Lunedì di paura all'ufficio postale di Massanzago bersaglio di una rapina poco dopo l'apertura. Un uomo col volto coperto sarebbe entrato puntando un coltello contro una cliente che si è sentita male.

La rapina

Attorno alle 8.30 un uomo sulla sessantina si è presentato alle Poste di via Guglielmo Marconi. Una volta dentro ha estratto un coltello puntandolo verso una donna in coda. I cassieri hanno immediatamente capito quel che stava accadendo e gli hanno consegnato i contanti disponili, quantificati secondo le prime stime in circa 600 euro. A quel punto il bandito è scappato riuscendo a far perdere le sue tracce.

Le indagini

La donna che si è vista il coltellino puntato si è sentita male ed è stata aiutata dagli altri presenti che l'hanno assistita fino a quando si è ripresa. Nel frattempo i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo. Dai racconti dei testimoni è emerso l'identikit di un uomo di circa sessant'anni, in condizioni precarie e barcollante, che sarebbe arrivato e scappato a piedi. per identificarlo sono state requisite le immagini della videosorveglianza dell'ufficio postale e delle vie limitrofe.