Rapina a mano armata al supermercato: minaccia i dipendenti con il coltello

Notizia in aggiornamento

La vicenda

Attimi di paura al supermercato Alì di Borgoricco teatro stamattina di una rapina a mano armata. Dalle prime informazioni raccolte dai carabinieri intervenuti su richiesta dei dipendenti, ad agire sarebbe stato un uomo da solo. É entrato nel negozio con il volto coperto e ha estratto un coltello puntandolo addosso ai commessi che gli hanno ceduto l'incasso. Ancora da quantificare l'ammanco economico. Pochi secondi dopo il rapinatore è scappato. Alcune testimonianze riferiscono di averlo visto salire a bordo di una Smart, ma le indagini sono ancora in corso. Nessuno dei presenti, pur sotto shock, è rimasto ferito. Gli inquirenti stanno ascoltando i testimoni per raccogliere tutti i dettagli utili all'identificazione del bandito, per la quale saranno anche visionati i filmati delle telecamere di zona.

Il precedente

La mattina di giovedì scorso un fatto analogo si è svolto in un negozio di alimentari di Villanova di Camposampiero dove un rapinatore, anche in quel caso armato di coltello, ha minacciato il titolare scappando con i contanti. Nel mese di febbraio sono state otto le rapine ai danni di negozi e locali tra il capoluogo e la provincia. In diverse occasioni i banditi (che hanno sempre agito singolarmente) hanno usato coltelli e pistole nei confronti di dipendenti e clienti. I supermercati continuano a essere tra le prede favorite dei rapinatori.