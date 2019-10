Rapinato all'alba all'uscita da un locale: consegna i soldi sotto la minaccia del coltello

Attimi di terrore alle prime ore di giovedì per un trentenne padovano. I carabinieri ne hanno raccolto la querela e stanno cercando di dare un nome e un volto ai due banditi.

La rapina

Sarebbe durata pochi secondi la rapina consumata ai danni del giovane, di professione musicista, come da lui stesso raccontato agli inquirenti. Secondo la sua versione attorno alle 5 sarebbe uscito da un locale di via Vicenza, poco lontano dal cavalcavia che conduce a Chiesanuova, incamminandosi da solo lungo la strada. Pochi istanti dopo si sarebbe trovato accerchiato da due uomini, con tutta probabilità nordafricani, che puntandogli addosso un coltello gli avrebbero intimato di consegnare il portafoglio. Il padovano li ha assecondati, cedendo i 120 euro che aveva con sé e cavandosela senza che la coppia gli facesse del male. I due banditi si sarebbero poi allontanati in tutta fretta. La denuncia del giovane è scattata il pomeriggio seguente, quando si è presentato alla caserma di Prato della Valle raccontando l'accaduto. Immediato l'avvio delle indagini da parte dei carabinieri, ora al lavoro per raccogliere i possibili indizi utili a identificare i due assalitori.