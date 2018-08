Faccia a faccia con i rapinatori: cede l'incasso delle vacanze sotto la minaccia del coltello

Una rapina in piena regola, che ha terrorizzato il gestore derubato dell'incasso degli ultimi giorni.

Un colpo mirato

Erano le 10.35 di lunedì mattina. Un uomo, figlio dei proprietari del distributore San Marco Petroli in via Uruguay, ha svuotato le colonnine per l'erogazione del carburante e ha portato il denaro raccolto all'interno del punto vendita. Era intento a contare le banconote quando è stato avvicinato da due uomini arrivati in sella a una moto.

Rapina lampo

Con il volto coperto da caschi integrali, i due malviventi hanno minacciato il gestore con un coltello, obbligandolo a consegnare l'incasso. Terrorizzato, l'uomo ha ceduto, restando immobile mentre i rapinatori si allontanavano a forte velocità sulla due ruote. Ripresosi dallo spavento ha avvertito la polizia che si è precipitata sul posto, dando il via alle indagini.

Le indagini

Secondo la testimonianza della vittima, dagli erogatori c'erano i soldi raccolti negli ultimi 4 giorni di lavoro, circa 10mila euro. I ladri hanno presumibilmente tenuto d'occhio la rivendita per alcuni giorni, aspettando il momento propizio per colpire. Gli agenti stanno cercando di dare loro un nome e un volto grazie alla testimonianza del derubato e alle telecamere di videosorveglianza del distributore e lungo la strada.