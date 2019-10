Dodicenne esce dal patronato e viene rapinato del telefonino: caccia ai ladri

Mentre rincasava dopo aver trascorso la serata al patronato, verso le 21.15, sarebbe stato avvicianto da due persone in scooter che gli avrebbero rubato lo zaino dov'era custodito il cellulare.

La rapina

Protagonista della disavventura un ragazzino di 12 anni di Pontelongo che sabato sera, dopo aver passato alcune ore con gli amici, nel rincasare a meno di 300 metri dalla sua abitazione, sarebbe stato rapinato da due individui che si sono avvicinati a lui con un motorino e gli avrebbero strappato lo zaino dove all'interno era custodito l'Iphone X. Il piccolo, seppur sotto shock, non ha riportato ferite tanto che il genitore ha atteso tutta la giornata di domenica, recandosi poi lunedì mattina dai militari per denunciare quanto accaduto oltre 24 ore prima. Ora i carabinieri stanno cercando riscontri attraverso i frame delle videocamere di sorveglianza dato che della rapina non ci sono testimoni.