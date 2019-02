Coltello in mano, rapina un'erboristeria in centro: è la seconda volta in due mesi

Rapina con coltello giovedì pomeriggio nello studio di naturopatia ed erboristeria Ophelia. Il negozio si trova nei pressi di piazza Mazzini in via Petrarca. Verso le 16.30 una persona col volto coperto è entrata nel punto vendita armata di coltellino e ha intimato alla titolare di dargli il denaro della cassa.

Già la seconda volta

Il malvivente in una manciata di minuti si è fatto consegnare 150 euro, prima di tornare verso la porta e di scappare. «Ero nell’altra stanza e ho sentito dei rumori, sono uscita e ho capito subito cosa stava succedendo. Non è la prima volta. Già lo scorso 9 dicembre era accaduto un episodio analogo e non escludo si tratti della stessa persona. Avrà avuto una quarantina d’anni. Due mesi fa aveva portato via circa 250 euro. Paura? Più che altro fastidio. In questa zona servirebbe la videosorveglianza». La polizia è intervenuta per il sopralluogo e ha fatto partire le ricerche per trovare il rapinatore.