Rapinò la farmacia minacciando la titolare con un coltello: arrestato un 44enne del posto

Risolto, nel giro di 24 ore, il caso della rapina avvenuta lunedì sera alla farmacia "Al Doge" di via Porta Vicentina a Cittadella. Le indagini dei carabinieri hanno portato all'individuazione di un 44enne del posto, arrestato in quanto ritenuto l'autore del colpo.



LA RAPINA. Erano le 19.40, orario di chiusura, quando una persona, parzialmente travisata con un cappellino e il bavero della giacca alzato, si è introdotta nel negozio, minacciando la proprietaria 56enne con un coltello e intimandole di consegnargli il denaro contenuto nel registratore di cassa. La titolare non aveva opposto resistenza e aveva messo nelle mani del malvivente la somma contante di circa 600 euro. All'interno, oltre alla titolare e ai collaboratori, c'erano tre clienti che però si trovavano in una zona del negozio tale per cui, data la rapidità del colpo, non si sono accorti di nulla. L'uomo si era quindi dileguato a piedi per le vie limitrofe con il bottino, facendo perdere le proprie tracce. Ma solo per poco, visto che i militari dell'Arma sono riusciti in poche ore a risalire alla sua identità per assicurarlo alla giustizia.

LE INDAGINI. Nella tarda serata di martedì, infatti, i militari della stazione locale e del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cittadella, dopo un'articolata indagine, condotta sia attraverso dati ed immagini delle telecamere di videosorveglianza che attraverso appositi servizi di osservazione, hanno individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto L.B., 44 anni, disoccupato, residente a Cittadella a casa dei genitori in zona Borgo Treviso, con precedenti specifici (6 anni fa era già finito in carcere per rapine simili, anche a danni di farmacie).

UN ALTRO COLPO NEPPURE TENTATO. Le indagini hanno anche accertato che, in precedenza, l'uomo era stato presumibilmente in procinto di compiere un analogo reato ai danni della farmacia "Lago dott.ssa Emanuela", anche questa con sede a Cittadella, in località San Donato. Solo la pronta reazione del titolare, aiutato dai suoi collaboratori, ha evitato che il fatto si verificasse. Infatti, intuito quanto stava per accadere, il personale è riuscito a bloccare in tempo la porta di accesso prima che il malvivente entrasse. Una conferma di quanto si sarebbe potuto verificare è stata data, immediatamente dopo, dalla visione dei filmati delle telecamere del circuito di videosorveglianza (vedi fotogallery) che avevano ripreso l’individuo con un coltello in mano all’esterno della farmacia.

LA PERQUISIZIONE DOMICILIARE. Nel corso della perquisizione eseguita nella sua abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto l’abbigliamento indossato per commettere la rapina e il coltello da cucina con il quale aveva minacciato la titolare della farmacia "Al Doge". L'arma aveva una striscia rossa sul manico che lo ha reso facilmente riconoscibile quando i militari l'hanno trovata e sequestrata. Al termine delle formalità di rito, L.B., su disposizione dell’autorità giudiziaria patavina, è stato condotto alla casa circondariale di Padova Due Palazzi. Al vaglio degli inquirenti se la stessa persona si sia resa responsabile di altri episodi simili.