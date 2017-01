Entra in farmacia e punta una pistola in faccia ad un cliente: via 3mila euro di incasso

Si presenta nella farmacia Guadalupi di via Armistizio a Padova con una pistola e porta via 3mila euro.



RAPINA. Il ladro è entrato nel negozio con l'arma e lo ha puntato addosso alla titolare e ad un cliente, che ha preso per il braccio in ostaggio, facendosi consegnare il denaro contante. A quel punto, bottino alla mano, il malvivente è fuggito a piedi per le vie limitrofe. Immediata la telefonata ai carabinieri che si sono portati sul posto per le indagini di rito. Secondo quanto raccolto dalle testimonianze il giovane sarebbe stato di giovane età.