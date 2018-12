Scoperti gli autori della "rapina improvvisata": scatta la denuncia per quattro padovani

L'hanno fatta franca per oltre sei mesi. Ma ora sono stati individuati e denunciati: si tratta del 47enne S.M., del 45enne R.M., del 44enne T.A. e del 22enne B.J., tutti padovani. E la storia è tanto rocambolesca quanto assurda.

I fatti

Motivo della denuncia: rapina. Avvenuta il 19 giugno: tutto ha inizio quando i quattro uomini, ubriachi, hanno chiamato la pizzeria per asporto "FastDrink24" di via Sorio a Padova per ordinare quattro pizze e delle birre con la richiesta di portarle in via Pelosa. I "balordi" forniscono un numero di cellulare e un numero civico con tanto di cognome per la consegna, che viene affidata a un fattorino 22enne di origini ucraine. Il quale una volta arrivato a destinazione viene bloccato in mezzo alla strada da un uomo, che si spaccia come destinatario delle pizze. Peccato che sia solo una trappola: in un batter d'occhio, infatti, spuntano fuori dal nulla altri tre uomini mascherati con tanto di coltello, che prima rubano i 45 euro che il giovane aveva in tasca e quindi gli intimano di non girarsi per dieci minuti guadagnando così la fuga. I carabinieri del Norm di Padova hanno indagato a fondo sull'accaduto, e nonostante il numero di telefono fornito alla pizzeria per asporto sia subito risultato falso sono riusciti a risalire all'identità dei quattro rapinatori improvvisati tramite i tabulati telefonici.