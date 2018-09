Rapine e spaccio alla luce del sole: accoltellato con i cocci per un monopattino

Tossicodipendenti a caccia di dosi e violenti che non esitano ad aggredire i propri connazionali. Succede a Padova, a mezzogiorno di un giorno infrasettimanale. Due vicende distinte ma legate, non solo perché avvenute nel primo pomeriggio del 19 settembre. Protagonisti in entrambi i casi due stranieri e i militari del Nucleo radiomobile, che hanno arrestato un nigeriano e denunciato un tunisino.

Coltellate per un giocattolo

Due pattuglie sono state chiamate in via Valeri, sotto i portici che portano in piazzetta Gasparotto, per una lite violenta a cui hanno assistito numerosi testimoni terrorizzati. Davanti agli occhi dei carabinieri una scena violentissima: due nigeriani, uno ferito e sanguinante, l'altro che ancora brandiva un coltello per ferire il rivale. Tutto per rubargli un monopattino. Il 28enne arrestato ha aggredito il connazionale di 24 anni per farsi dare l'oggetto e quando l'altro ha opposto resistenza lo ha colpito prima con dei cocci di bottiglia e poi con un coltello.

Il ferito

Nel tentativo di difendersi, il più giovane ha rimediato un profondo taglio alla mano, rendendo necessaria la medicazione al pronto soccorso. Prima di farsi curare ha però raccontato ai carabinieri la sua versione, confermata dai molti passanti che, chiamando immediatamente le forze dell'ordine, hanno impedito che la vicenda sfociasse in tragedia. Il rapinatore, bloccato dai militari con le armi in pugno, è stato arrestato e portato al Due Palazzi.

Droga in mezzo alla strada

Negli stessi momenti un'auto civetta è intervenuta a poche centinaia di metri, in piazza Mazzini. Gli uomini in borghese hanno notato una vendita di droga in strada, davanti a decide di persone. Appena dopo la cessione, hanno bloccato venditore e acquirente, rispettivamente un 27enne tunisino e un 42enne di Selvazzano che aveva in tasca un grammo di eroina appena comprato, segnalato alla Prefettura come consumatore abituale. La vendita era già avvenuta, ma addosso al pusher sono stati trovati i 20 euro appena incassati oltre a 13 grammi di hashish. Immediata la denuncia per detenzione e spaccio di stupefacenti.