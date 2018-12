Rapina con fucile in un supermercato dell'Alta Padovana: malvivente ancora in fuga

La faccia travisata. Il fucile spianato. E poi la fuga a piedi: è caccia al malvivente che ha rapinato un supermercato di Campo San Martino.

I fatti

È successo venerdì 21 dicembre alle ore 19 circa all'Eurospesa di via Caselle: un individuo a volto coperto è entrato imbracciando un fucile, e dopo aver minacciato la commessa si è fatto consegnare 400 euro contenuti nelle casse per poi scappare a piedi nelle vie limitrofe facendo perdere le proprie tracce. Le indagini dei carabinieri di Cittadella sono in corso.