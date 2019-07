Pugni in faccia per fermare il ladro di biciclette 17enne: aiuta un amico e rimane ferito

Si è conclusa al Due Palazzi la nottata di un 17enne libico, arrestato martedì sera dalla polizia all'Arcella.

Il furto

Il ragazzo, insieme a due complici riusciti a scappare, ha rubato tre biciclette picchiando un uomo che aveva provato a bloccarli. Sono le 22 e all'angolo tra via Avanzo e via de' Menabuoi, dietro la stazione, si incontrano alcuni bengalesi. Stanno chiacchierando quando notano tre ragazzini nordafricani che armeggiano sulle bici parcheggiate nella vicina rastrelliera. Uno armato di tenaglia trancia i lucchetti di tre mezzi, tra cui quello di uno degli asiatici.

L'aggressione e l'arresto

Un amico del proprietario si avvicina ai tre ladruncoli, li richiama e ordina di lasciare il bottino. Per tutta risposta il 17enne gli sferra un pugno in pieno volto, scappando con i complici. I bengalesi a quel punto chiamano la polizia, che manda una volante alla ricerca dei fuggiaschi dopo aver raccolto la testimonianza della vittima. Mentre il ferito viene medicato al pronto soccorso e dimesso con una prognosi di tre giorni, gli agenti rintracciano e arrestano il 17enne. Dopo l'identificazione in questura, accusato di rapina in concorso, è stato consegnato al carcere do ve resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.