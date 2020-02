Rapina al bar: titolare legato e minacciato dai banditi armati dopo la chiusura

Serata da brivido per il titolare del bar Bissacco di via San Pio X a Piove di Sacco, rapinato nella tarda serata di lunedì da due banditi attualmente ricercati.

La rapina

La disavventura per il gestore di origine cinese è cominciata alle 22, mentre era intento a chiudere il locale a fine giornata. Era solo quando si è visto circondare da due uomini incappucciati. Sotto la minaccia di un coltello lo hanno immobilizzato, legandogli i polsi e malmenandolo tanto da causargli alcuni graffi al volto. In pochi secondi si sono impossessati dei circa tremila euro in contanti dell'incasso, scappando poi a piedi e uscendo dalla visuale della vittima.

Le indagini

Riuscito a liberarsi, l'orientale ha chiamato il 112 che a sua volta ha inviato sul posto una pattuglia del Nucleo radiomobile. I carabinieri hanno raccolto la descrizione fornita dal titolare e avviato le indagini. Sono in corso tutte le verifiche del caso anche sulle immagini registrate dalle telecamere della zona, a pochi metri dall'ospedale piovese, che potrebbero aver immortalato l'arrivo o la fuga dei due banditi e la presenza di eventuali complici. Il gestore non è rimasto ferito in modo serio.