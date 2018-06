Fuga rocambolesca dopo il furto: fa razzia dei liquori e aggredisce le guardie per scappare

Ha cercato di uscire dal supermercato con diverse bottiglie di superalcolici nascoste e quando è stato scoperto si è scagliato contro i vigilanti riuscendo inizialmente a scappare, ma l'intervento della polizia ha permesso di bloccarlo.

Il furto

Il colpo nel negozio Despar di via Savona nel primo pomeriggio di giovedì, quando un 36enne romeno è entrato nella rivendita e, dopo alcuni minuti, ha tentato di tornare all'esterno usando la corsia riservata all'uscita senza spesa. I dipendenti si sono accorti che l'uomo aveva sottratto della merce e hanno fatto intervenire la sicurezza privata per fermarlo.

L'inseguimento

Vistosi braccato, lo straniero ha aggredito i sorveglianti per riuscire a scappare con il bottino. Nel frattempo i commessi avevano allertato i poliziotti, che alle 14 sono giunti sul posto con una volante. Il 36enne, che in un primo momento era riuscito a fuggire in strada, è stato inseguito dagli agenti e bloccato poco lontano. P.M.B. è stato portato in questura e arrestato con l'accusa di rapina.