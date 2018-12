Ruba una borsa, distrugge mezzo locale e oppone resistenza: arrestato dai carabinieri

Nella notte tra sabato e domenica a Monselice i militari della stazione di Albignasego e Bagnoli di Sopra, hanno arrestato in flagranza di reato per rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento M.O., marocchino 31enne residente in provincia di Padova.

Il fatto

L’uomo dopo essersi recato all'interno di un'esercizio pubblico ha rubato la borsa ad una cliente occultandola e poi ha colpito con un pugno un avventore del medesimo locale che si era accorto dell’accaduto. Infine, in evidente stato di alterazione psico-fisica, il malvivente ha rotto la porta a vetri dell'ingresso del bar, gettandovi contro alcuni bicchieri. All’arrivo dei militari ha quindi continuato ad opporre resistenza salvo poi essere definitivamente bloccato al termine di breve colluttazione. La refurtiva è stata recuperata e restituita avente diritto.