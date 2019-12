Rapinato dell'incasso del bar mentre fa il pieno al distributore: caccia ai banditi

É di circa settemila euro in contanti e un cellulare il sostanzioso bottino di una rapina-lampo ai danni del titolare di un bar taccheria dell'Arcella.

La rapina

A sporgere querela e raccontare come sarebbero andati i fatti è la vittima, che insieme alla famiglia gestisce un locale di via Antonio da Murano. L'uomo, italiano, attorno alle 20.30 di domenica ha chiuso il bar e ritirato l'incasso, che chiuso in un astuccio insieme al telefonino. É salito in auto e si è fermato in un vicino distributore di via Buonarroti per fare rifornimento. lì è stato affiancato da un'altro mezzo con due persone a bordo, una delle quali sarebbe scesa e spingendo via di forza il barista avrebbe rubato dal sedile il borsello. Poi la fuga sull'auto del complice e la sparizione nel nulla. La vittima ha allertato i carabinieri che ne hanno raccolto la testimonianza dando il via alle indagini che prevedono anche la visione dei filmati registrati a quell'ora dalle telecamere della zona. Un fatto simile era avvenuto all'inizio dell'anno, quando in via del Plebiscito una donna era stata rapinata di 25mila euro con modalità simili.