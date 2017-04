Le strappa dal collo la collana in oro facendola sbattere a terra: ferita una settantenne

Brusca rapina, mercoledì sera, alle 18.15 circa, in via Ronchi a Loreggia.

LA RAPINA. Una donna di 69 anni, C.R., residente a Camposampiero, è stata aggredita da un giovane sudamericano, che le ha strappato il girocollo in oro. L'azione è stata violenta, tant'è che la signora è sbattuta a terra, riportando una contusione al mento e una distorsione del rachide cervicale, per una prognosi di 15 giorni. In fuga il suo assalitore, con il gioello dal valore di 2mila euro. Sono in corso le indagini dei carabinieri.