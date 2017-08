Lo pesta a sangue per rubargli il metadone, poi tenta la rapina del portafoglio: preso

Lo pesta a sangue per rubargli metadone e portafogli ma viene acciuffato dalla polizia.



RAPINA. L'episodio giovedì sera in via Donghi a Padova: V.S., del 74, originario di Napoli, pluripregiudicato, senza fissa dimora è stato messo in manette con l'accusa di rapina e lesione aggravata in concorso. In zona stazione, infatti, il malvivente ha picchiato un 26enne per rubargli la sostanza e poi ha tentato anche di prendergli cellulare e portafogli. La reazione della vittima, però, glielo ha impedito. Il 43enne è stato quindi arrestato dalla polizia, il ferito è stato portato in ospedale. Ne avrà per sette giorni.