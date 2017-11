Ruba un cellulare e minaccia i passeggeri del tram: irregolare arrestato ed espulso

Lunedì pomeriggio una pattuglia della volanti della questura ha tratto in arresto per tentata rapina aggravata un 26enne di origine tunisina. Intorno alle ore 16 è pervenuta sulla linea del 113 la segnalazione di uno straniero armato, all’interno della linea del metrobus, all’altezza di Corso del Popolo direzione Prato della Valle.

RAPINA

Immediatamente la centrale operativa ha diramato la nota di intervento alle pattuglie presenti sul territorio che hanno raggiunto il mezzo di trasporto. Saliti all’interno, gli agenti sono riusciti a disarmare lo straniero che stava minacciando i presenti con il manico spezzato di un ombrello. Dalle testimonianze dei presenti i poliziotti hanno appurato che il tunisino aveva tentato di rubare un telefono cellulare dalla borsa di una passeggera ma era stato notato da uno dei presenti che aveva allertato i controllori. Vistosi scoperto, l’uomo aveva minacciato i passeggeri per cercare di garantirsi la fuga. Ammanettato, lo straniero è stato portato in questura e arrestato per rapina impropria: si tratta di H.L., 26enne tunisino irregolare. Al termine del processo per direttissima, il rapinatore è stato raggiunto dal decreto di espulsione emesso dall'ufficio immigrazione. Il 26enne è stato accompagnasto al Cie di Bari.