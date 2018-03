Aggredisce una donna per tentare di rapinarla: denunciato 15enne con precedenti

Minorenne nei guai. I carabinieri di Este hanno denunciato a piede libero un 15enne della zona per tentata rapina.

Le indagini

I fatti risalgono alle ore 20 circa dello scorso 16 febbraio, quando in via Deserto di Este una 52enne residente in zona era stata avvicinata e strattonata da uno sconosciuto, che l'aveva aggredita nel tentativo di rubarle la borsa. La resistenza della donna e la presenza di altre persone avevano fatto desistere il malvivente, che si era dileguato a piedi mentre la vittima, che nel corso delle fasi concitate era caduta rovinosamente al suolo, aveva riportato dieci giorni di prognosi dopo essere stata medicata al pronto soccorso dell'ospedale di Monselice. I carabinieri, grazie alle descrizioni dettagliate della donna e dei testimoni, hanno le loro indagini su un minore della zona, con precedenti. Nel corso della perquisizione domiciliare, delegata dall'autorità giudiziaria dei minori di Venezia, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestratoo gli indumenti utilizzati dal ragazzo nel corso della tentata rapina.