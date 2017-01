Scende dall'autobus, viene avvicinata da due individui e derubata di cellulare e soldi

Aggredita e rapinata in via Vecchio Gasometro a Padova mentre in pieno giorno si stava recando al lavoro.



RAPINA. La vittima è una 26enne, dipendente di un'azienda di selezione del personale. La donna mercoledì mattina stava scendendo dall'autobus per raggiungere la sua ditta quando è stata improvvisamente bloccata alle spalle vicino ad una siepe da un uomo, di origine nigeriana, mentre un connazionale complice ha provveduto a portarle via cellulare, borsetta e 50 euro. A quel punto i due, bottino in mano, si sono dati alla fuga uno a piedi e l'altro in autobus. Sul caso stanno indagando i poliziotti.