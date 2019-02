Caccia al bandito dopo la rapina al Pam: armato di pistola, è fuggito per le piazze

Un bandito è entrato in azione domenica sera rapinando un supermercato nel cuore del centro storico. Nonostante la posizione, pare che nessuno abbia notato la scena.

Rapinatore armato

A chiedere l'intervento della polizia è stato il responsabile del negozio Pam Local poco dopo le 22. Al telefono ha spiegato che i tre dipendenti di turno erano stati vittime di una rapina qualche minuto prima, versione confermata all'arrivo degli agenti sul posto. Un uomo, solo, è entrato nel punto vendita durante la chiusura, in un momento in cui non c'erano clienti e la piazza era semi deserta. Ha avvicinato una cassiera e le ha mostrato, senza estrarla, una piccola pistola infilata nella cinta. Ha preteso i contanti del fondo cassa, circa 350 euro, e li ha fatti infilare in una busta della spesa per poi girarsi e allontanarsi.

Le indagini

Attonite, le dipendenti hanno impiegato qualche minuto per realizzare quel che era successo e riprendersi dallo spavento. Minuti preziosi che hanno permesso al bandito di allontanarsi indisturbato facendo perdere le proprie tracce. Gli agenti hanno effettuato un sopralluogo alla ricerca di eventuali indizi che potessero condurre al rapinatore e stanno prendendo visione delle immagini delle telecamere disseminate in zona che potrebbero averlo immortalato. Indagini in corso anche sull'arma, per capire se si trattasse di una pistola autentica o di un giocattolo utilizzato a scopo intimidatorio. Raccolta la descrizione delle vittime, gli inquirenti stanno cercando di dare un volto al responsabile grazie all'identikit fornito.