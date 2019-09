Punta la pistola contro la proprietaria e si fa consegnare l'incasso: rapina in un bar, è caccia all'uomo

Stava per chiudere. Ma non si aspettava di certo un simile epilogo di giornata: attimi di autentica paura per una barista, rapinata in piena notte da un malvivente.

I fatti

È successo alle ore 1.50 della notte tra venerdì 20 e sabato 21 settembre a Sarmeola di Rubano, in via della Provvidenza: la donna - una 41enne di origini cinesi - si trovava all'interno del suo bar con un ghanese 56enne quando all'improvviso è entrato un uomo col volto travisato e i guanti. Senza dire nulla ha puntato una pistola (probabilmente giocattolo) contro la proprietaria, che per evitare guai gli ha subito consegnato 600 euro in contanti. Prima di scappare il rapinatore ha anche afferrato il cellulare della donna, poi scagliato poco distante: il nucleo operativo radiomobile sta indagando sull'accaduto per rintracciare l'autore del colpo.