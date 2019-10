Rapina a mano armata alla sala slot: arrestato uno dei banditi, è caccia al complice

Decisiva svolta nell'idagine curata dai carabinieri di Mestrino in merito alla rapina consumata nel pomeriggio di domenica 22 settembre ai danni della sala slot Vlt Las Vegas. Il titolare fu picchiato e legato da due banditi, uno dei quali ha oggi un volto e un nome.

L'arresto

A finire in arresto è stato Enrico Berto, 61enne padovano con diversi precedenti penali. I militari lo hanno amamnettato e trasferito in carcere in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Padova, che ha ritenuto schiaccianti le prove raccolte dagli inquirenti.

La rapina

Berto, accusato di rapina, è uno dei due banditi che alle 17.30 di quella domenica fecero irruzione nel locale di via dell'Artigianato a Mestrino. La coppia, col volto coperto da caschi integrali, puntò una pistola contro il gestore 37enne, colpendolo al volto con un pugno e legandolo a una sedia con delle fascette da elettricista strette ai polsi. In quell'occasione riuscirono a farsi consegnare circa ottomila euro prima di scappare a bordo di una motocicletta.

Le indagini

Immediato l'avvio delle indagini, che grazie a una serie di capillari confronti e alle immagini registrate dalla videosorveglianza della sala slot hanno permesso di identificare Berto. Mentre il 61enne si trova al Due Palazzi a disposizione dell'autorità giudiziaria, è invece ancora ricercato il complice.