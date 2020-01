Rapina a mano armata alla sala slot: pistola sul titolare, si fanno consegnare l'incasso

Un assalto fulmineo, durato giusto il tempo di convincere con una pistola puntata addosso il titlare a vuotare la cassa.

La rapina

Risae alle 17 di sabato la rapina commessa da due uomini ai danni della sala slot Jackpot di via Scavi a Montegrotto Terme. A chiedere aiuto al 112 denunciato il fatto è stato il titolare di nazionalità cinese, protagonista in prima persona. Secondo il racconto raccolto dagli inquirenti, due uomini sarebbero entrati con il volto parzialmente coperto da sciarpe e berretti. Avrebbero intimato all'orientale di vuotare il registratore di cassa e consegnare l'intera cifra al suo interno. Il gestore ha cercato di opporsi, ma per tutta risposta si è trovato una pistola puntata addosso e ha dovuto cedere i circa 2mila euro di incasso giornaliero. Per garantirsi la fuga i due malviventi lo hanno anche strattonato e spinto, senza però ferirlo.

Le indagini

Sembrerebbero essersi allontanati a piedi, almeno in un primo tratto. Il titolare impaurito non lo ha seguiti, pertanto i carabinieri stanno ora cercando di capire se la coppia potesse aver parcheggiato un veicolo nelle vicinanze o se fosse presente in zona anche un terzo complice ad attenderli. Per gli accertamenti sono stati acquisiti i nastri delle telecamere a circuito chiuso del locale, oltre a quelli presenti nelle vicinanze, dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Abano Terme intervenuti per i rilievi a supporto dei colleghi di Montegrotto. Da chiarire anche se la pistola fosse un'arma autentica o una riproduzione privata del tappo rosso obbligatorio per legge.