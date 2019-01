Punta la pistola e si fa consegnare l'incasso: rapina in un supermercato in pieno centro

In pieno weekend. Senza alcun timore: rapina in un supermercato in pieno centro a Padova.

I fatti

È successo alle ore 21 di sabato 26 gennaio al Pam di corso Milano: un uomo travisato (ma di probabili origini italiane) ha puntato la pistola verso la cassiera facendosi consegnare 900 euro - nonostante la presenza di due clienti - per poi scappare in bicicletta.