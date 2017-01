Lo prende a calci e pugni per sottrargli il cellulare: denunciato l'aggressore

Martedì, i carabinieri di Codevigo hanno denunciato un pregiudicato di Pontelongo di 46 anni che lo scorso 4 dicembre aveva avvicinato un marocchino di 34 anni, sempre di Pontelongo, e aveva avuto con lui una lite per futili motivi dandogli calci e pugni per sottrargli un cellulare Nokia.

DENUNCIATO L'AGGRESSORE. La vittima, che successivamente era riuscita a recuperare il maltolto, aveva riportato cinque giorni di prognosi per lesioni e poi si era recata dai carabinieri per denunciare l'aggressione subita. A seguito di indagine, i militari hanno denunciato il 46enne per rapina.