Rapinatori armati di pistola fanno irruzione alle Poste di Borgoricco: banditi in fuga

Rapina, martedì mattina, all'ufficio postale di Borgoricco.

RAPINA ALLE POSTE. Due persone hanno fatto irruzione alle Poste di via Giotto. Una era armata di pistola. I banditi si sono fatti consegnare il denaro, per poi fuggire in direzione di Padova a bordo di un'auto. Non si registrano feriti. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Cittadella che hanno dato avvio alle indagini.