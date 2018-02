Minacciano la titolare con un coltello e fuggono: rapina da 15mila euro nella notte

Le minacce, la consegna dell'incasso, la fuga. Col malloppo: ennesima rapina alla sala scommesse "Match Point", 15.000 euro il bottino.

LA DINAMICA

È accaduto ieri sera alle verso le 23.00 alla sala scommesse "Match Point" di via Bronzetti 14, a Padova: due persone, di cui una armata di coltello, si sono fatte consegnare l'incasso di circa 15.000 euro dalla titolare, una signora Italiana di 42 anni, che stava chiudendo l'esercizio da sola in quanto non c'erano più clienti all'interno. I due malviventi, di cui non è ancora chiara l'identità, sono poi scappati abbandonando il coltello utilizzato per minacciare la proprietaria della sala scommesse e il giaccone indossato da uno dei due. I due reperti, trovati in seguito alle ricerche della polizia, sono stati sequestrati e saranno sottoposti alla rilevazione delle impronte papillari per risalire all'identità degli autori. La Squadra Mobile ha avviato subito le indagini per dare un nome ai malviventi.