Minacciato con un coltello da tre persone: 32enne rapinato allo sportello Bancomat

I fatti

È successo nel tardo pomeriggio di venerdì 8 marzo a Limena, alle ore 18.15 circa: stando alla deposizione rilasciata ai carabinieri locali, l'uomo (di Cadoneghe) si è recato allo sportello Postamat di Limena per prelevare 500 euro. Una volta effettuato, però, il 32enne sarebbe stato subito avvicinato da tre persone arrivate in auto: una volta scese dall'abitacolo lo avrebbero minacciato anche con l'ausilio di un coltello per farsi consegnare i 500 euro. E una volta ottenuti sono scappati a tutto gas.