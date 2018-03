Identificata e rintracciata la donna che aveva rapinato un padovano in stazione

Dopo mesi i militari sono riusciti a identificare e trovare la donna autrice della rapina.

I fatti

I carabinieri della stazione di Padova nella giornata di giovedì hanno denunciato in stato di libertà per rapina una donna 49enne di origine romena. Nell'agosto dell'anno scorso un 60enne padovano aveva sporto denuncia ai militari segnalando di essere stato derubato nel piazzale della stazione da una donna che gli aveva sottratto con la forza i 40 euro in contanti che aveva in tasca. Grazie alla descrizione della malvivente fornita dalla vittima, dopo una lunga indagine i militari sono riusciti a risalire all'identità della rapinatrice, una straniera senza fissa dimora che frequenta abitualmente la città.