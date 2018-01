Uomo armato di pistola rapina un supermercato, bottino di 250 euro

Rapina a Noventa Padovana: è accaduto nel tardo pomeriggio al supermercato "In's".

I FATTI

Attorno alle ore 20.00 un individuo parzialmente travisato ed armato di pistola è entrato nel supermarket di via Salata facendosi consegnare dalla cassiera 250 euro in contanti. Il rapinatore si è poi dileguato a piedi nelle vie limitrofe, facendo perdere le proprie tracce. I Carabinieri di Noventa Padovana si sono subito recati sul posto per gli accertamenti di rito e sono alla ricerca del malvivente.