Tabaccaia rapinata sotto casa: la seguono dopo la chiusura e le rubano l'incasso

Aveva da poco chiuso la tabaccheria di via Roma ad Albignasego, e come era solita fare, stava rientrando a casa con l'incasso di giornata. Quando è arrivata in via Benussi, a Padova, dove risiede, tre uomini travisati in volto, a bordo di una VW scura, l'hanno avvicinata e con forza le hanno strappato l'incasso pari a 2.500 euro.

IN FUGA CON IL BOTTINO.

La donna, una 58enne padovana, ha reagito ma i malviventi non si sono fatti certo scrupoli e l'hanno picchiata garantendosi poi la fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Sono in corso indagini per risalitre all'identità dei malviventi.