Tenta di rapinare la tabaccheria colpendo con una scarica elettrica: ferito il titolare

Tentata rapina ai danni di un tabaccaio di Cadoneghe martedì poco prima che la rivendita chiudesse per la pausa pranzo. A essere colpito di nuovo è stato Marco Andreetta che già un anno fa aveva subito un’aggressione.

La scarica

Stavolta il malvivente per riuscire a portare via l’incasso in via Marconi ha tentato, dopo essere sceso da una Fiat Punto, di dare una piccola scarica elettrica al proprietario con l’utilizzo di un taser. L’uomo ha mal reagito, riuscendo a mettere in fuga il rapinatore, a difendere l'incasso, ferendosi lievemente al braccio destro. Medicato sul posto, ha poi chiamato i carabinieri che con una pattuglia hanno perlustrato le vie di Cadoneghe, ma il rapinatore aveva già fatto perdere le proprie tracce.