Rapinatore armato di pistola in tabaccheria si fa consegnare mille euro e poi fugge a piedi

È entrato con la pistola in mano, il maglione dal collo alto, il berretto. Si vedevano solo gli occhi. Così conciato e armato si è fatto consegnare l'incasso ed è fuggito via a piedi.

A SETTEMBRE 2015: TABACCHERIA NEL MIRINO DEI LADRI

IL BOTTINO. La rapina si è consumata giovedì sera, alle 19.30, alla tabaccheria Chiarentin, in via Piovese a Padova. Poco più di mille euro il bottino. Sul posto per le indagini i carabinieri del Radiomobile di Padova.