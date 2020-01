Paura in centro: rapinata la tabaccheria al Duomo, caccia al malvivente

Attimi di paura nella mattinata di giovedì in via Monte di Pietà, in pieno centro storico, nella via che da piazza dei Signori porta al Duomo dove si è consumata una rapina ai danni di un tabaccaio. Stando alle prime informazioni una persona, probabilmente straniera, ha chiesto un pacchetto di sigarette che non voleva pagare e ne è nato un accso diverbio, sfociato in una collutazione senza feriti.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della polizia. La persona che ha commesso la rapina sarebbe stata identificata ma ha creato problemi anche alle forze dell'ordine.

Notizia in aggiornamento