Rapina a mano armata in tabaccheria: minaccia titolare e cliente poi scappa

Venerdì sera, verso le 19, un uomo coperto in volto e armato di pistola ha rapinato una tabaccheria in via Siracusa a Padova. Nessun ferito.

RAPINA A MANO ARMATA. Il malvivente ha minacciato la tirolare e l'unico cliente presente con l'arma da fuoco, poi li ha chiusi in bagno ed ha sottratto il fondo cassa. Il rapinatore si è dileguato con la refurtiva. L'incasso sottratto è in fase di quantificazione. Sul posto è intervenuta la polizia.