In tre lo derubano del telefonino, cerca di riprenderselo ma lo minacciano col coltello

Derubato in pieno giorno del proprio telefono cellulare. È successo giovedì pomeriggio, alle 15.40, in galleria San Carlo, zona Arcella a Padova.

MINACCIATO CON UN COLTELLO. Vittima un 47enne romeno, avvicinato da tre stranieri, a suo dire tunisini che, forse approfittando del suo leggero stato di ebbrezza alcolica, si sono fatti consegnare il telefonino marca Nokia 800. Il romeno, nel tentativo di rincorrerli per riprendersi il maltolto, è stato minacciato da uno dei malviventi, che si sono poi dileguati con il bottino in via Ferrari, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto è intervenuta una volante della polizia, ma le ricerche in zona hanno dato, al momento, esito negativo.