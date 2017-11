Tenta di violentare e derubare una prostituta in via Venezia: arrestato un 25enne

Intorno alla mezzanotte di venerdì una prostituta moldava è stata avvicinata in via Venezia, a Padova, da un giovane straniero che con la forza ha tentato prima di spogliarla e poi derubarla del cellulare strattonandola a terra. La donna ha iniziato ad urlare attirando l'attenzione di un tunisino che stava passando in bicicletta.

L'ARRESTO.

L'aggressore si è quindi dileguato a piedi e sul posto è intervenuta una volante della polizia che si è messa sulle sue tracce. All'altezza della Stanga gli agenti hanno fermato lo straniero che si era nascosto sotto ad un cespuglio. L'uomo A.J. 25enne del Malì è stato arrestato per tentata violenza sessuale e tentata rapina. La prostituta è stata accompagnata in ospedale dove ha riportato ferite guaribili in 5 giorni. La giovane ha raccontato alla polizia che già da alcuni giorni il 25enne l'aveva avvicinata con l'intento di chiederle prestazioni sessuali ma lei l'aveva rifiutato.