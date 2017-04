Titolare compro oro rapinato sotto casa: pistola in faccia gli rubano soldi e preziosi

Venerdì sera, intorno alle 23, il titolare di un compro oro stava rientrando a casa quando è stato avvicinato da due uomini che l'hanno aggredito a volto coperto. Armati di pistola e coltello si sono fatti consegnare il portafoglio contenente 700 euro e 3 collane di perle per un valore di 1500 euro.

LADRI IN FUGA. L'aggressione è avvenuta in via Salvatore Vinciguerra, a Padova. I malviventi sono fuggiti a bordo di un'auto di cui la vittima non ricorda nè modello nè colore. Sul caso indagano i carabinieri.