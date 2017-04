Rapinata della collana e strattonata a terra: aggressore rintracciato e arrestato a Padova

Una serrata attività investigativa degli uomini della squadra mobile della questura di Vicenza ha permesso di dare un nome e un volto al responsabile di una rapina cruenta perpetrata nel marzo scorso nel quartiere “San Francesco”. L'arresto è avvenuto nella mattinata di giovedì, a Padova. In manette M.J., 30enne tunisino, da parecchi anni in Italia.



RAPINA. La vittima, una cinquantacinquenne vicentina, era stata sorpresa alle spalle mentre citofonava al portone dell’anziana madre; l’aggressore l’aveva scaraventata a terra e derubata di una collana che portava al collo senza tuttavia riuscire a strapparle la borsa. La donna era stata poi curata al pronto soccorso.



PRECEDENTI. Il rapinatore arrestato dagli agenti della Mobile ha un regolare permesso di soggiorno poiché sposato con un’italiana. Ha una lunghissima serie di precedenti per spaccio, reati contro il patrimonio, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di armi. Secondo gli inquirenti avrebbe agito, con modalità violente, in tutto il Nordest. (da Vicenzatoday.it)