Rapina in villa, ex coniugi legati e immobilizzati dalla banda. Cercavano la cassaforte

Attimi di autentico terrore. Legati alle sedie, impotenti davanti alle minacce dei banditi, soli. É successo nella tarda sera di domenica a Campodoro, dove si è consumata una rapina in villa.

L'assalto

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri grazie alle testimonianze delle vittime, l'assalto sarebbe scattato alle 23.30. Obiettivo una villetta al civico 51 di via Municipio a Campodoro. Lì vive una donna: i figli si sono trasferiti altrove e da qualche tempo ha divorziato dall'ex marito, con cui ha però buoni rapporti e che spesso torna nella casa di famiglia. Lo ha fatto anche domenica sera e proprio mentre varcava la soglia si è trovato circondato dai banditi che lo hanno spinto all'interno.

Il colpo

Trovata anche la donna che era accorsa sentendo gli strani rumori all'ingresso, i rapinatori hanno legato entrambi, immobilizzando i polsi della coppia con delle fascette da elettricista. Nel frattempo gli intimavano di dire dove si trovasse la cassaforte. Richieste vane, perché in quella casa non c'era alcun tesoro nascosto e nessuna cassaforte. Quando hanno capito che i coniugi stavano dicendo la verità, hanno arraffato circa mille euro in contanti recuperati dai portafogli dei due malcapitati e sono scappati abbandonandoli legati alle sedie.

Le indagini

Solo un paio d'ore dopo la coppia è riuscita a liberarsi. Terrorizzati, hanno avvisato i carabinieri arrivati sul posto alle 2 del mattino. Secondo il racconto delle vittime i predoni erano almeno quattro. Forse erano arrivati solo per tentare un furto pensando che la casa fosse vuota. Forse hanno colto al volo l'occasione del rientro inaspettato dell'uomo. O forse era un piano premeditato. A queste e molte altre domande stanno cercando di rispondere gli inquirenti, che hanno avviato una caccia all'uomo in tutta l'Alta. Occhi puntati in particolare sul veicolo usato per scappare, che potrebbe essere stato immortalato da qualche telecamera.