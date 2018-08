Violenta rapina in villa: due arresti, cinque i feriti. E spunta l'ombra della mafia

La mattina di mercoledì 29 agosto tre banditi hanno assaltato armati la villetta di una famiglia di origine cinese, minacciando i tre componenti. L'intervento dei carabinieri ha permesso di arrestare due assalitori, mentre il terzo è tutt'ora ricercato.

L'assalto

Hanno fatto irruzione nell'abitazione in frazione Villatora e hanno puntato al volto del capofamiglia 51enne una pistola giocattolo e un coltello. L'uomo, che lavora al Centro Ingrosso in zona industriale, ha reagito nonostante la minaccia delle armi, ferendo sè stesso e i rapinatori. Richiamati dalle grida, sono accorsi anche la moglie 46enne e il figlio di 17 anni per dare man forte all'uomo, restando anch'essi leggermente feriti.

La fuga

Il trambusto ha attirato l'attenzione dei vicini, che hanno dato l'allarme chiamando i carabinieri, intervenuti da Piove di Sacco, Ponte San Nicolò e Casalserugo. Prima dell'arrivo dei militari la banda ha arraffato un marsupio con 10mila euro in contanti ed è scappata: due dei fuggiaschi, pregiudicati cinesi di 41 e 62 anni, sono stati bloccati e arrestati poco lontano dall'abitazione, del terzo si sono perse le tracce.

Feriti e arrestati

Nella violenta colluttazione sia i familiari che i rapinatori sono rimasti feriti, anche se in modo leggero. Sono stati tutti medicati all'ospedale di Padova e dimessi, si riprenderanno in un paio di settimane. Unica eccezione il bandito più anziano, trattenuto nel reparto di Ortopedia dove è piantonato. Il 41enne è stato immediatamente trasferito in carcere su disposizione del pubblico ministero. Entrambi senza fissa dimora e con diversi precedenti, dovranno rispondere di lesioni aggravate dall'uso delle armi e di rapina, mentre le indagini non escludono la pista della malavita cinese per giustificare il tragico evento.