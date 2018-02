Due rapine in poche ore: pericoloso criminale armato accerchiato e catturato (il video)

Dopo un lungo lavoro di indagine portato avanti dai carabinieri di Padova a partire da domenica sera è stato arrestato D.I., 42enne croato in Italia senza fissa dimora. L'uomo era stato autore di due rapine a mano armata nel giro di poche ore.

La cattura

Alle 18.30 in via Vicenza il malvivente aveva aggredito una 43enne minacciandola con un coltello a serramanico e facendosi consegnare borsetta e cellulare, riuscendo inizialmente a fuggire. La scena era stata notata da un italiano, che aveva allertato le forze dell'ordine e inseguito il rapinatore, insieme alla donna derubata, fino all’arrivo delle pattuglie. Il croato aveva cercato di scappare ma è stato circondato, arrestato e portato in caserma.

La prima rapina

Poche ore prima, verso le 14, in via Tommaseo si era cosumata un'altra rapina all'interno del negozio Happy Shopping, gestito da un cittadino cinese, che aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Il titolare aveva descritto alla polizia l'aggressore come un uomo di origini slave armato di coltello a serramanico. Sulla base delle indicazioni fornite dai colleghi, gli uomini del nucleo radiomobile avevano raccolto la denuncia e preparato un identikit. L'uomo rapinato ha riconosciuto con certezza D.I., la cui identificazione è stata confermata anche dai video registrati dalle telecamere del negozio che hanno immortalato la rapina.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

I precedenti

Il croato è stato quindi denunciato per entrambi gli episodi criminosi. Dal controllo delle impronte digitali è emerso che sull'uomo pendeva anche un ordine di carcerazione del febbraio 2012, emesso dall'Ufficio esecuzioni penali del tribunale di Venezia. Il provvedimento riguardava una pena di un anno e sei mesi di reclusione per rapina in concorso, per reati commessi il 5 e il 21 settembre 2005 a Paseggia. A fronte del quadro accusatorio, il pubblico ministero Sergio Dini ha disposto che l'arrestato fosse condotto nel carcere di Padova.