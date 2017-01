Rapine in sale slot, supermercati e benzinai del Veneto, banda sgominata: nove arresti

Dalle prime ore di martedì mattina, i militari del comando provinciale carabinieri di Padova sono impegnati nell’esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Padova, nei confronti di 9 persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio e rapine. Una donna, invece, è destinataria della misura cautelare dell’obbligo di dimora.

BANDA SGOMINATA. L’indagine, denominata convenzionalmente "Gitane slot", ha consentito di disarticolare un importante sodalizio criminale caratterizzato da una struttura ben organizzata che operava in più province venete, costituito da più persone impiegate nella commissione di furti e rapine, nonché da altre che ricoprivano funzioni di collegamento e logistiche.

RAPINE, FURTI E RICETTAZIONE. L’attività investigativa ha consentito di scoprire gli autori di ben 13 rapine tra sale slot, supermercati ed aree di servizio, nonché il furto e e/o la ricettazione di 11 autoveicoli, utilizzati per commettere le rapine. I colpi risalirebbero all'autunno 2015.

ZAIA. "Ancora un bel colpo, anzi due. I carabinieri si confermano in Veneto come insostituibile presidio di legalità. A loro va la mia gratitudine e quella dei milioni di Veneti per bene". Con queste parole, il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia commenta le due operazioni dei Carabinieri che hanno portato a sedici arresti a Treviso, Padova, Vicenza, Verona e Venezia, nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Treviso sugli assalti ai bancomat, nonché a 9 ordinanze di custodia cautelare in carcere a Padova per una serie di rapine a sale slot e aree di servizio. "La criminalità sul territorio, quella che colpisce semplici cittadini, esercenti, i bancomat delle banche - aggiunge Zaia - è la peggiore, perché incute quel senso di insicurezza, che fa temere alla gente di poterne essere coinvolta in qualsiasi momento. Successi come questi contribuiscono non solo a buttare in galera (si spera a lungo) i delinquenti, ma anche a inviare un messaggio di tranquillità alle gente. La battaglia è dura, ma le nostre forze dell’ordine non mollano".