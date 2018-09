Piede di porco e machete: arrestata efferata banda di rapinatori specializzata in colpi nelle ville

I carabinieri di Mantova al lavoro insieme a quelli delle Compagnie di Legnago e Rovigo, hanno fermato una banda di rapinatori.Specializzati in colpi in ville. I militari ipotizzano siano responsabili di oltre una quindicina di colpi tra Verona, Rovigo, Este (Padova) e Mantova. Solo però nuove indagini potranno confermare questa teoria avanzata dalle forze dell'ordine.

La banda

I 4 si trovano ora tutti a disposizione dell'Autorità giudiziaria in attesa della convalida del provvedimento. Si tratta di 4 cittadini marocchini: E.J.Z., classe 1990, M.M., classe 1987, O.S., classe 1996, e O.I. 1983, pregiudicati per reati contro il patrimonio e irregolari in Italia.

Piede di porco e machete

La banda agiva munita di un bastone, un piede di porco e un utensile simile ad un machete: durante uno dei colpi, nel veronese, erano entrati anche in possesso di una Replica 38 Special.