Infiltrazioni mafiose in Veneto: ‘ndrangheta calabrese a Padova, il rapporto della Dia

La mafia è ancora presente in regione e a Padova. E’ quanto si legge sul rapporto semestrale della Dia, la direzione investigativa anti mafia resa nota mercoledì e che fa guarda al secondo semestre del 2016.

LE COSCHE CALABRESI. “Con riferimento al Veneto- si legge- si richiamano le considerazioni espresse nel semestre precedente circa la presenza, per quanto non radicata, di soggetti collegati alle cosche reggine e catanzaresi. Nel tempo sono state rilevate qualificate presenze di soggetti ‘ndranghetisti su Padova, nell’ovest veronese e nel basso vicentino, riconducibili ad aggregati criminali di Delianuova, Filadelfia, Africo Nuovo e Cutro. In quest’ultimo caso sono stati segnalati soggetti referenti della ‘ndrina Grande Aracri. L’esistenza di queste aggregazioni è stata evidenziata, nel recente passato, con gli arresti di ‘ndranghetisti avvenuti nell’ambito della nota operazione “Aemilia”, diretta dalla Dda di Bologna”.

INQUINAMENTO MAFIOSO. “A fattor comune- continua la nota- per questi soggetti, il territorio sarebbe stato utilizzato per riciclare i proventi derivanti principalmente dal traffico di stupefacenti, nei trasporti e nell’edilizia. Non a caso, diversi tentativi di infiltrazione ‘ndranghetista sono stati individuati al termine degli accertamenti svolti, su input delle varie prefetture del Triveneto, dai vari gruppi interforze e finalizzati al rilascio della documentazione antimafia, necessaria per consentire alle imprese di partecipare ai pubblici appalti ed iscriversi alle “white list”. A seguito degli elementi raccolti, comprovanti il concreto pericolo di inquinamento mafioso, diversi soggetti economici del Triveneto, pur dotati di adeguati mezzi finanziari e di idonea organizzazione, sono stati colpiti da provvedimenti interdittivi ed inibiti ad avere rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni”.